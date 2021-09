Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Realites : création d'une 6e implantation régionale en France information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Le groupe de développement territorial Realites poursuit son maillage territorial avec la création d'une sixième implantation régionale dans l'Hexagone, dans les Hauts-de-France. Basée à Lille, 'cette nouvelle implantation permettra au groupe de répondre aux enjeux locaux de développement urbain grâce à son double positionnement de Maîtrise d'usage et de Maîtrise d'ouvrage', indique le groupe. Realites est désormais présent dans 6 régions françaises couvrant l'Ouest, le Nord et le Centre de la France métropolitaine. A l'international, le groupe est présent à Casablanca (Maroc) et à Dakar (Sénégal).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.