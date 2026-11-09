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Réactions à l'enquête menée par Nvidia sur son directeur général, Jensen Huang
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 06:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires; paragraphes 3 à 9)

Le conseil d'administration de Nvidia

NVDA.O enquête pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, a fait l'objet d'une opération de renseignement étranger, à la suite d'un article de presse affirmant qu'il entretenait des relations étroites avec une femme d'affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

Voici les commentaires d'analystes et de personnalités:

RYU YOUNG-HO, ANALYSTE SENIOR CHEZ NH INVESTMENT & SECURITIES:

« Il semble que le gouvernement américain ait eu connaissance de cette affaire impliquant Jensen Huang depuis plusieurs mois; l’impact immédiat ne devrait donc pas être significatif.

« Le plus grand risque potentiel pour les entreprises sud-coréennes serait qu’une enquête prolongée ou un examen interne conduise Nvidia à retarder ses décisions d’investissement.

« Si les livraisons ou les lancements de produits de Nvidia devaient être retardés, cela pourrait avoir des répercussions plus larges sur le secteur des semi-conducteurs.

GARY BLACK, INVESTISSEUR CHEZ TESLA QUI GÈRE LES FONDS DE THE FUTURE FUND LLC:

« Je doute que Jensen Huang puisse rester PD (e de Nvidia). Cela pourrait exercer une pression à court terme sur l’action de la deuxième entreprise la plus valorisée au monde.

« Il n’a pas de successeur naturel au sein de l’entreprise. Bien que M. Huang n’ait commis aucun crime ni délit civil, son code de conduite et son jugement seront remis en question, ce qui entraînera probablement son éviction…

« De nombreux gestionnaires de portefeuille réduiront leurs positions sur (Nvidia) dans les semaines à venir en raison de l’incertitude quant à l’identité du successeur de Jensen. »

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP:

« Je ne lui en ai pas parlé. Je sais simplement que c’est quelqu’un de bien, mais on ne sait jamais ce qui se passe. J’espère que tout va bien… Je pense que c’est un homme intègre. »

BILL ACKMAN, directeur général DE PERSHING SQUARE:

« Je ne dis pas qu’il doit s’en tirer à bon compte. Si, en effet, il s’agit de plus qu’une simple liaison, alors c’est évidemment un vrai problème. J’apprécie cet homme. Il a fait beaucoup de bien au monde et j’espère que les dégâts seront minimes. Autrement dit, j’espère qu’il s’agit simplement d’une liaison, et non d’une menace pour notre sécurité nationale. »

MOHAMED A. EL-ERIAN, ANCIEN directeur général DE PIMCO:

« Même si Nvidia a cherché à nous rassurer tous, cette affaire comporte plusieurs aspects, à commencer par le timing malheureux.

« Par exemple: l’entreprise revêt une importance systémique pour le secteur technologique, les marchés et l’économie; les investisseurs ont tendance à avoir du mal à intégrer dans leurs valorisations les problèmes liés aux personnalités clés et à la gouvernance; et la situation en matière de sécurité nationale et de géopolitique est en constante évolution. »

JOSH GILBERT, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ ETORO:

« Cette tempête au sein du conseil d’administration survient à un moment particulièrement difficile pour le secteur de l’IA, mais les résultats financiers de Nvidia, attendus le 17 novembre, constitueront le véritable prochain test.

« Même si l’enquête risque de peser sur le moral des investisseurs, elle ne changera rien à long terme, à moins qu’elle n’entraîne un changement à la tête de l’entreprise, auquel cas la donne serait complètement différente. »

CHRIS WESTON, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE CHEZ PEPPERSTONE:

« Huang va-t-il être remplacé? Non, je ne pense pas que cela arrive.

« Je pense qu’étant donné qu’il est en quelque sorte le parrain de l’IA et, vous savez, le pionnier de ce qui a été le plus grand thème d’investissement de notre génération, je veux dire, je pense que si nous pensions vraiment qu’il allait démissionner… l’action s’effondrerait – ce serait un véritable carnage, pour être honnête.

« Si l’on découvrait qu’elle est bel et bien une espionne, alors là, bon sang, ça ne se passerait pas bien. »

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