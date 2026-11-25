RBC et Barclays revoient à la hausse leur notation de Sanofi, l'accord avec Insmed garantissant la croissance de l'entreprise

** RBC et Barclays relèvent leurs notes sur Sanofi SASY.PA , estimant que l'acquisition d'Insmed garantit une croissance à long terme

** Le titre progresse de 3,5 %, prolongeant ainsi sa hausse après un bond de 9,7 % mardi à la suite de l'annonce de l'accord avec Insmed

** RBC estime que l’opération proposée apporte les moteurs de croissance et la richesse du portefeuille de produits que le marché attendait pour compenser la perte future de l’exclusivité du Dupixent, médicament contre l’eczéma et l’asthme

** La banque ajoute que le titre se négocie avec une décote par rapport à ses pairs malgré le récent rebond; elle relève sa recommandation à « surperformer »

** Barclays relève la note de Sanofi à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 33 % à 120 €, en raison de perspectives plus optimistes et de l’apport du chiffre d’affaires maximal des médicaments d’Insmed

** RBC relève son objectif de cours de 31 % à 105 €, et s'attend à ce que Sanofi affiche l'un des profils de croissance du chiffre d'affaires les plus attractifs parmi ses pairs européens jusqu'en 2030

** Sur les 24 analystes qui couvrent Sanofi, 16 attribuent au titre la note « achat fort » ou « achat », et 8 la note « conserver » — données LSEG