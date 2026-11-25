** RBC et Barclays relèvent leurs notes sur Sanofi SASY.PA , estimant que l'acquisition d'Insmed garantit une croissance à long terme
** Le titre progresse de 3,5 %, prolongeant ainsi sa hausse après un bond de 9,7 % mardi à la suite de l'annonce de l'accord avec Insmed
** RBC estime que l’opération proposée apporte les moteurs de croissance et la richesse du portefeuille de produits que le marché attendait pour compenser la perte future de l’exclusivité du Dupixent, médicament contre l’eczéma et l’asthme
** La banque ajoute que le titre se négocie avec une décote par rapport à ses pairs malgré le récent rebond; elle relève sa recommandation à « surperformer »
** Barclays relève la note de Sanofi à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 33 % à 120 €, en raison de perspectives plus optimistes et de l’apport du chiffre d’affaires maximal des médicaments d’Insmed
** RBC relève son objectif de cours de 31 % à 105 €, et s'attend à ce que Sanofi affiche l'un des profils de croissance du chiffre d'affaires les plus attractifs parmi ses pairs européens jusqu'en 2030
** Sur les 24 analystes qui couvrent Sanofi, 16 attribuent au titre la note « achat fort » ou « achat », et 8 la note « conserver » — données LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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