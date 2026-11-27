(Zonebourse.com) - Bachem poursuit son repli à la Bourse de Zurich et abandonne 3,79%, à 64,70 francs suisses, après avoir déjà perdu 14,06% au cours des trois précédentes séances. Hier, le groupe suisse qui fournit des services à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique a présenté ses objectifs de moyen terme, jugés décevants ; le titre a chuté de 9,79% sur la seule séance de jeudi.

Pour rappel, à l'occasion de sa journée investisseurs, Bachem a dévoilé sa nouvelle stratégie et ses objectifs financiers à horizon 2031. Le groupe vise une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre 15 et 18% entre 2025 et 2031, contre une progression attendue de 10 à 15% pour son marché. La marge d'Ebitda devrait atteindre 33 à 35% en 2031.

Pour soutenir ses ambitions, le groupe prévoit de consacrer l'équivalent de 25 à 30% de son chiffre d'affaires aux investissements entre 2027 et 2031. Ces dépenses seront principalement destinées à l'extension de ses sites suisses de Bubendorf et de Sisslerfeld, ainsi qu'au renforcement de ses capacités de production aux Etats-Unis.

RBC Capital dégrade

Pour la banque canadienne (Royal Bank of Canada), les prévisions dévoilées par Bachem sont nettement inférieures au consensus et à ses estimations.

Pour RBC Capital, la principale surprise a été l'annonce de l'abandon des produits plus anciens ou de plus petite taille. Les analystes estiment qu'ils pourraient représenter environ 100 millions de francs suisses avec des marges conformes à la moyenne du groupe.

Dans son analyse, RBC Capital rappelle qu'en excluant "le bond du chiffre d'affaires de 2026, les prévisions impliquent une croissance annuelle moyenne des revenus de Bachem d'environ 13% à taux de change constants (CER). Cela correspond à l'estimation de la société d'une croissance de 10 à 15% du marché des CDMO spécialisés dans les peptides jusqu'en 2031, mais reste inférieur à la croissance totale du marché des principes actifs (API) peptidiques estimée à 15-20%, en raison d'une hausse de l'internalisation par les laboratoires pharmaceutiques".

Dans ces conditions, les analystes ont dégradé le titre Bachem de surperformance à performance sectorielle, avec un objectif de cours qui passe de 110 à 67 francs suisses.

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