(Zonebourse.com) - RBC BlueBay Asset Management annonce le lancement de son fonds RBC Funds (Lux) - Quant Global Equity Fund UCITS, qui s'appuie sur le succès de son homologue canadien, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 2,9 milliards de dollars.

Le fonds UCITS représente un portefeuille d'actions mondiales core, et diversifié, basé sur une gestion quantitative, qui s'appuie sur de multiples signaux indépendants générateurs d'alpha plutôt que sur un style d'investissement unique. Il vise en permanence à délivrer une surperformance par rapport à l'indice MSCI World, en ciblant un alpha annualisé de 2% avant frais et une tracking error de 2 à 3%.

Dans un environnement de marchés complexe et en rapide évolution, ces stratégies offrent un potentiel d'alpha régulier et maîtrisé en termes de risques, en tirant parti d'analyses fondées sur les data accompagnées d'une construction de portefeuille rigoureuse. Le lancement de ce fonds accompagne l'intérêt croissant des investisseurs pour les stratégies quantitatives actives, en complément de leurs allocations actives et passives existantes.

Le fonds est géré par l'équipe d'investissements quantitatifs de la société, dirigée par Julian Douglass et Jaco Van der Walt, managing director et responsable de la recherche quantitative.

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