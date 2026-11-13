RBC acquiert une société de gestion australienne

La Banque Royale du Canada (RBC) a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital de Yarra Capital Management Limited (Yarra), une société de gestion active qui se spécialise dans les obligations et les actions australiennes, ainsi que les solutions de placements alternatifs.

Fondée en 2017, Yarra gérait des actifs d’environ 18 milliards de dollars australiens (11 milliards d’euros) et employait 75 personnes à Melbourne et Sydney au 30 septembre 2026.

Ancrage australien

La gestion d’actifs de RBC, regroupée au sein de RBC Gestion mondiale d’actifs, gère environ 834 milliards de dollars US d’actifs et compte environ 1.600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Cette acquisition permet à RBC de faire grandir ses activités en Australie et dans la région Asie-Pacifique. « Les capacités d’investissement et de distribution de Yarra complètent bien nos activités de gestion d’actifs.(…) », a déclaré Damon Williams, chef de la direction de RBC Gestion mondiale d’actifs.

L’opération doit être menée à bien au premier trimestre de 2027.

Laurence Marchal