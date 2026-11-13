 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RBC acquiert une société de gestion australienne
information fournie par Agefi Asset Management 13/11/2026 à 08:15

Ajouter Boursorama à vos sources

La Banque Royale du Canada (RBC) a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital de Yarra Capital Management Limited (Yarra), une société de gestion active qui se spécialise dans les obligations et les actions australiennes, ainsi que les solutions de placements alternatifs.

Fondée en 2017, Yarra gérait des actifs d’environ 18 milliards de dollars australiens (11 milliards d’euros) et employait 75 personnes à Melbourne et Sydney au 30 septembre 2026.

Ancrage australien

La gestion d’actifs de RBC, regroupée au sein de RBC Gestion mondiale d’actifs, gère environ 834 milliards de dollars US d’actifs et compte environ 1.600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Cette acquisition permet à RBC de faire grandir ses activités en Australie et dans la région Asie-Pacifique. « Les capacités d’investissement et de distribution de Yarra complètent bien nos activités de gestion d’actifs.(…) », a déclaré Damon Williams, chef de la direction de RBC Gestion mondiale d’actifs.

L’opération doit être menée à bien au premier trimestre de 2027.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,03 +0,08%
NVIDIA
166,19 -4,34%
2CRSI
18,07 -1,42%
CAC 40
8 354,93 -0,08%
Or
3 898,67 +0,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank