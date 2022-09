Raytheon Technologies resserre les cordons de sa trésorerie

(AOF) - Le groupe de défense et aérospatiale américain Raytheon Technologies perdait 4,65% à 83,72 dollars à la clôture hier après avoir annoncé qu'il avait procédé à une mise à jour de ses perspectives de flux de trésorerie disponible annuel. Celles-ci passent de six à quatre milliards de dollars environ, pour prendre en compte l'augmentation de ses coûts et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

La société réaffirme néanmoins les objectifs fixés pour l'année dans son ensemble, à savoir un chiffre d'affaires de 67,75 à 68,75 milliards de dollars, un bénéfice par action ajusté de 4,60 à 4,80 dollars et le rachat d'au moins 2,5 milliards de dollars d'actions. La société fournira plus de détails lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre au moins d'octobre prochain.

Le 26 juillet, le groupe avait publié ses résultats pour le second trimestre 2022. Son bénéfice par action ajusté était de 1,16 dollar, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente, ses ventes s'établissant à 16,3 milliards de dollars, en hausse de 3% par rapport à l'année précédente, dont 4% de croissance organique.

