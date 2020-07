RAYTHEON : le bénéfice par action ajusté dépasse les attentes

(AOF) - Le groupe de défense américain Raytheon est attendu en hausse à Wall Street à la faveur d'une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au second trimestre, il a essuyé une perte nette, part du groupe, de 3,835 milliards de dollars, soit -2,55 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,9 milliard et 2,20 dollars par action, un an auparavant. Raytheon a en particulier enregistré des charges pour dépréciations des écarts d'acquisition et des actifs incorporels de Collins Aerospace représentant 2,13 dollars par action.

L'équipementier pour l'aéronautique est touché de plein fouet par la crise sanitaire.

En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 40 cents, pulvérisant le consensus FactSet s'élevant à 13 cents.

Les revenus ont augmenté de 24% à 14,06 milliards de dollars, dépassant également les anticipations du marché : 13,46 milliards de dollars.