Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Raytheon: contrat pour développer des missiles hypersoniques information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 10:37









(CercleFinance.com) - Raytheon et Northrop Grumman ont annoncé lundi avoir remporté un contrat de suivi auprès de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Etats-Unis, afin de réduire les risques liés aux futurs systèmes hypersoniques à respiration aérienne (HAWC).



En vertu de l'accord, le consortium dirigé par Raytheon construira et pilotera des véhicules de vol supplémentaires du concept d'arme HAWC, pour des essais en vol qui offriront la possibilité d'étendre et de valider davantage les capacités du système.



Pour rappel, les deux groupes de défense ont signé un accord de partenariat en 2019 pour développer, produire et intégrer les moteurs scramjet de Northrop Grumman sur les armes hypersoniques à respiration aérienne de Raytheon.





Valeurs associées RAYTHEON TECH NYSE +0.12%