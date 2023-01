Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Raytheon: augmentation de 18% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - Raytheon publie au titre des trois derniers mois de 2022, un BPA ajusté en augmentation de 18% à 1,27 dollar, pour un chiffre d'affaires de 18,1 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente.



Le groupe de défense a ainsi engrangé un BPA ajusté de 4,78 dollars pour des ventes de 67,1 milliards sur l'ensemble de 2022, et affiche pour l'année qui commence, des fourchettes-cibles allant respectivement de 4,90 à 5,05 dollars et de 72 à 73 milliards.



Par ailleurs, il fait part de son intention de se réorganiser en trois secteurs d'activité ciblés, sous les noms de Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon, réorganisation devant être mise en oeuvre au cours du second semestre 2023.





