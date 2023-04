Raymond Sagayam nommé associé-gérant du groupe Pictet

(AOF) - Le groupe Pictet annonce la nomination de Raymond Sagayam en qualité d'associé-gérant, le 47ème en 218 ans d'existence, avec effet au 1er janvier 2024. Raymond Sagayam a rejoint Pictet Asset Management (Pictet AM) en 2010 comme responsable de l'activité total return fixed income, afin de développer le crédit long-short. Il avait été ensuite nommé CIO Fixed Income et a rejoint le comité exécutif de Pictet AM en 2017. En plus de ces fonctions, il a été promu equity partner en 2018, puis responsable de Pictet AM Londres en 2022.

Avant d'entrer chez Pictet, Raymond Sagayam avait été managing director chez Swiss Re Asset Management à Londres. Il cumule plus de 25 ans d'expérience, avec une spécialisation dans les obligations des grandes zones géographiques.