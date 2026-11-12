Raymond James relève la recommandation sur Mid Penn Bancorp à « achat fort »

** L'action Mid Penn Bancorp MPB.O a progressé de 1,3 % à 35,40 $

** Raymond James relève sa recommandation sur le titre de "surperformer" à "achat fort" et augmente son objectif de cours de 39 à 42 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 20,2 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage s'attend à ce que les récentes embauches de cadres supérieurs de MPB, issus de la TD Bank, accélèrent la croissance et favorisent une amélioration des perspectives de bénéfices à terme

** Selon la société de courtage, ces recrutements reflètent l’objectif du directeur général Rory Ritrievi de bâtir une franchise commerciale plus solide, affichant de solides indicateurs de rentabilité, à l’image de celle de Commerce Bank, qui a exercé ses activités jusqu’à sa cession à TD en 2008

** Elle ajoute: "Nous anticipons une hausse des dépenses à court terme, MPB investissant dans des banquiers expérimentés et dans ses infrastructures"

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 14,2 % depuis le début de l'année