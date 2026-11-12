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Raymond James relève la recommandation sur Mid Penn Bancorp à « achat fort »
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 19:08

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** L'action Mid Penn Bancorp MPB.O a progressé de 1,3 % à 35,40 $

** Raymond James relève sa recommandation sur le titre de "surperformer" à "achat fort" et augmente son objectif de cours de 39 à 42 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 20,2 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage s'attend à ce que les récentes embauches de cadres supérieurs de MPB, issus de la TD Bank, accélèrent la croissance et favorisent une amélioration des perspectives de bénéfices à terme

** Selon la société de courtage, ces recrutements reflètent l’objectif du directeur général Rory Ritrievi de bâtir une franchise commerciale plus solide, affichant de solides indicateurs de rentabilité, à l’image de celle de Commerce Bank, qui a exercé ses activités jusqu’à sa cession à TD en 2008

** Elle ajoute: "Nous anticipons une hausse des dépenses à court terme, MPB investissant dans des banquiers expérimentés et dans ses infrastructures"

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 14,2 % depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 19:08:22.

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