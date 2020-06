Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rassemblements à Paris-La préfecture ordonne la fermeture de certains commerces samedi Reuters • 12/06/2020 à 12:41









PARIS, 12 juin (Reuters) - La préfecture de police de Paris a ordonné la fermeture, samedi, des commerces et restaurants situés de la place de la République à la place de l'Opéra à Paris, ainsi que dans certaines portions des rues adjacentes, en raison d'un rassemblement prévu contre les violences policières. Les commerçants et restaurateurs concernés devront mettre en place des moyens de protection contre les dégradations et procéder à la fermeture des terrasses et étalages qui devront être vidés de tout mobilier pouvant servir de projectile ou d'arme par destination, a indiqué la préfecture dans un communiqué diffusé vendredi. Elle rappelle que les rassemblements de plus de dix personnes ne sont pas autorisés en Ile-de-France en raison de la crise sanitaire. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées samedi dernier dans le calme sur la place de la Concorde, près de l'ambassade des Etats-Unis, et sur le Champ-de-Mars pour protester contre les violences policières en dépit de l'interdiction du rassemblement par les services de police de la ville de Paris. Les manifestants rendaient hommage à George Floyd, un Noir américain de 46 ans tué fin mai aux Etats-Unis lors de son interpellation par la police. Ils répondaient aussi à l'appel du comité pour Adama Traoré, mort en juillet 2016 dans une caserne de gendarmerie de Persan, près de deux heures après son arrestation dans sa ville de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise). (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

