Rassemblement de croyants engagés pour le climat devant la tour TotalEnergies

Une quarantaine de croyants engagés pour le climat se sont rassemblés mardi matin au pied de la tour TotalEnergies à La Défense (Hauts-de-Seine) pour protester contre les projets pétroliers du groupe français en Afrique de l'Est, a constaté une journaliste de l'AFP.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Arborant des pancartes "Votre pétrole, notre tombeau" ou encore "Sans pétrole la fête est plus folle", les militants ont manifesté en silence pendant une heure, de 8H30 à 9H30, réunis en cercle autour d'une bougie.

L'action, organisée par le collectif chrétien Lutte et Contemplation, le Mouvement Laudato Si et l’association inter-religieuse GreenFaith, visait à "manifester, témoigner, interpeller peut-être, celle et ceux qui oeuvrent à un projet climaticide, écocide et irrespectueux des droits humains", selon le tract distribué aux salariés arrivant au bureau.

Il s'agit avec ce type d'action non-violente de "faire réfléchir sans agresser," a expliqué à l'AFP Benoît Halgand, porte-parole de Lutte et contemplation, collectif de jeunes chrétiens engagé sur les questions écologiques qui s'est créé cet été.

Autour d'une banderole "Clameur de la terre, clameur des pauvres", les manifestants ont protesté contre les projets de TotalEnergies en Afrique de l'Est, dont le plus long oléoduc chauffé au monde (l'EACOP), qui traverse l'Ouganda et la Tanzanie sur près de 1.500 km, franchissant plusieurs aires naturelles protégées.

"Les populations sont directement impactées, chez moi on ne vit que de la pêche. Nous serons les premières victimes", a affirmé au début de la manifestation Josué Mukura, représentant de pêcheurs ougandais, en déplorant que dans "un ecosystème très sensible, très vulnérable", les compagnies pétrolières "viennent pour piller, prendre le pétrole et laisser l’impact" environnemental.

Total Energies est régulièrement critiqué par les militants du climat et des droits humains pour ses projets Tilenga (forage de 419 puits en Ouganda) associé à l'oléoduc EACOP.