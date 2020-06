Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rassemblement à Hong Kong en mémoire d'un manifestant décédé Reuters • 15/06/2020 à 15:49









HONG KONG, 15 juin (Reuters) - Des centaines de personnes se sont rassemblées lundi à Hong Kong en mémoire d'un manifestant mort en chutant il y a un an alors qu'il accrochait des banderoles réclament le retrait d'un projet de loi finalement abandonné face à la contestation. Ce projet de loi, qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine continentale, a déclenché dans le territoire une vague de manifestations en faveur des libertés et contre l'influence de la Chine continentale. Un an après la mort de Marco Leung, des manifestants se sont regroupés sur le toit du centre commercial de luxe Pacific Place, près du coeur du quartier financier, tandis que des unités de police anti-émeute montaient la garde à côté du mémorial de fortune érigé en hommage au militant. Des centaines de personnes ont également manifesté à l'intérieur de Pacific Place en scandant "L'indépendance de Hong Kong, la seule issue" et en chantant l'hymne de protestation non officiel "Gloire à Hong Kong". Après une accalmie causée par la pandémie de coronavirus, les manifestations ont repris ces dernières semaines contre un nouveau projet chinois visant à imposer une loi de sécurité nationale à Hong Kong, ravivant les craintes d'une remise en cause par Pékin du statut semi-autonome de la région. (Pak Yiu et Jessie Pang, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.