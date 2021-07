Rapprochement TF1/M6 : BOUYGUES et RTL signent les accords

(AOF) - Bouygues et RTL Group d'une part et TF1 et M6 d'autre part ont annoncé la signature entre eux des accords relatifs au rapprochement des groupes TF1 et M6. Le groupe industriel français et le groupe de médias luxembourgeois avaient annoncé le 17 mai le rapprochement de leurs filiales dans la télévision afin de créer un champion français. Cette signature est intervenue après l'approbation du projet, à l'unanimité, par les instances représentatives du personnel de Bouygues, TF1 et M6.

La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir d'ici fin 2022.

Elle reste soumise aux assemblées générales des groupes TF1 et M6, mais surtout aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations des autorités compétentes. Il y a un mois, la présidente de l'Autorité de la concurrence, Isabelle de Silva, a en déclaré qu'elle se donnait jusqu'à l'été 2022 pour évaluer si ce rapprochement "peut créer un effet négatif pour la concurrence".

L'Autorité se penchera en particulier sur les implications pour le marché de la publicité. A eux deux, TF1 et M6 représentent pas moins de 70% de la publicité audiovisuelle.

L'Autorité de la concurrence examinera les parts de marché et l'effet de l'opération à l'aune de la notion de " marché pertinent ". " Est-ce que ce marché doit être modifié pour intégrer peut-être toute la publicité en ligne ou peut-être certains segments de la publicité en ligne?", s'est interrogée la dirigeante. Les recettes publicitaires en France en 2020 de Google sont en effet pratiquement équivalentes à celles de TF1 et M6 réunis, soit environ 2,5 milliards d'euros.