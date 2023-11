Rapport Secours Catholique : la pauvreté s'est aggravé en France en 2022

(AOF) - La pauvreté s'est aggravé en France en 2022. C'est en substance ce que montre le rapport "État de la pauvreté 2023" dévoilé ce mardi par le Secours Catholique. Sans surprise, dans un contexte de forte inflation sur l'alimentation et l'énergie, ses statistiques montrent une nette aggravation de la pauvreté en 2022. 95% des personnes que l'association a rencontrées vivent sous le seuil de pauvreté (à 60% du revenu médian). Les trois quarts vivent même en situation d'extrême pauvreté (sous le seuil de 40% du revenu médian), contre 65% en 2017.

"Et tout porte à croire que cette dégradation se poursuit en 2023, comme en atteste la forte hausse du nombre de personnes faisant appel à l'aide alimentaire des associations. En 1989, les femmes représentaient 51% des adultes rencontrés par le Secours Catholique. En 2022, cette part est de 57,5% – et même de 60% des adultes de nationalité française. Les premières victimes de la pauvreté sont donc les femmes, et surtout les femmes avec enfants", souligne le Secours Catholique.

Parmi les personnes accueillies par le Secours Catholique, en tenant compte de l'inflation qui érode le pouvoir d'achat, leur niveau de vie médian a baissé de 7,6% en un an. Il s'établit à 538 euros par mois en 2022 (contre 579 euros en 2021 en euros constants 2022), soit 18 euros par jour pour subvenir à tous leurs besoins dont le logement. C'est moins de la moitié du seuil de pauvreté que le Secours Catholique estime à 1 211 euros en 2022.