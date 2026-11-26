Une offre intégrée de nutrition, d’activité physique et de bien-être qui accélère la pénétration des marchés internationaux de SystemLS, marque phare du Groupe, grâce à un modèle de croissance numérique peu gourmand en capitaux.
Londres, Royaume-Uni – le 26 novembre 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), annonce le lancement de son application mobile SystemLS intégrant l’intelligence artificielle (IA), développée en collaboration avec la société américaine Portions Master. L’application est désormais disponible sur l’App Store d’Apple et Google Play, avec un accès gratuit et une formule d’abonnement Premium payante proposée en option.
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