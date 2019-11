Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Range Resources : referme le 'gap' des 4,305$ Cercle Finance • 11/11/2019 à 23:29









(CercleFinance.com) - Range Resources replonge de -8% et referme le 'gap' des 4,305$ du 1er novembre. Très mal en point depuis le début de l'année (-55%) et après avoir perdu 95% de sa valeur depuis début juin 2014: le prochain support n'est autre que le plancher historique des 3,33/3,36$ des 3 septembre puis 9 et 10 octobre 2019

Valeurs associées RANGE RESOURCES NYSE -8.24%