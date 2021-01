Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Randstad : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 25/01/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Randstad recule de plus de 1% à Amsterdam, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS directement de 'achat' à 'vente', au vu d'un potentiel de baisse du titre de 6% par rapport à un objectif de cours maintenu à 52,5 euros. Dans une note sur le secteur européen des services en ressources humaines, le broker considère que l'action de l'entreprise néerlandaise 'a déjà intégré une pleine reprise', alors qu'il perçoit pour sa part 'des défis pour 2021', impliquant donc des risques de valorisation.

Valeurs associées RANDSTAD Euronext Amsterdam -1.23%