Randstad: hausse de 7% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 10:08

(CercleFinance.com) - Randstad publie un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, soit une hausse organique de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITA récurrent a progressé de 6% en organique, à 336 ME, et le bénéfice net ajusté ressort à 243 ME, en hausse de 12%.



Le BPA sous-jacent s'établit à 1,32 euro, contre 1,17 euro un an plus tôt.



Randstad estime qu'au 4e trimestre, la marge brute (21%) et les charges d'exploitation (1145 ME) devraient rester stables par rapport au 3e trimestre.