Randstad: envisage d'acquérir Side information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 11:46

(CercleFinance.com) - Le groupe Randstad France a l'intention d'acquérir Side, plateforme de recrutement 100 % numérique.



Fondé en 2016, Side est un spécialiste du recrutement en ligne qui met en relation plus de 2 000 employeurs et 300 000 candidats, principalement dans les secteurs de la logistique, du commerce et des services.



Pour Randstad, cette acquisition vise à renforcer sa position sur un marché du recrutement digital en forte croissance. Il s'agit, d'une part, de développer de manière significative son portefeuille de clients et, d'autre part, d'offrir à ses clients actuels et futurs des solutions innovantes.



' Dans l'univers des ressources humaines, les nouvelles technologies tiennent un rôle prépondérant. Avec un marché du travail en tension, l'acquisition de Side doit permettre de proposer une nouvelle solution aux employeurs et aux candidats ', note Sander van 't Noordende, CEO, Randstad NV.



' C'est une formidable reconnaissance des compétences de notre équipe. Nous sommes impatients de partager notre expertise digitale de l'expérience utilisateur avec le leader mondial des services en ressources humaines ', souligne Pierre Mugnier, cofondateur et CEO de Side.



Le projet d'acquisition va être présenté aux instances représentatives du personnel et devrait se concrétiser dans les semaines à venir.