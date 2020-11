Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Randstad : entouré pour un relèvement de broker Cercle Finance • 30/11/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Randstad s'adjuge plus de 5% à Amsterdam, grâce à un relèvement d'opinion chez Crédit Suisse de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 46 à 59 euros, dans une note consacrée aux groupes européens de services en ressources humaines. 'Sur une base relative, Randstad se traite avec une décote de 2% en termes de PE par rapport au FTSE Europe, contre une décote moyenne de 16%, mais lors des périodes de reprise économique, il s'est historiquement traité avec une prime de 60%', note le broker.

Valeurs associées RANDSTAD Euronext Amsterdam +4.08%