Randstad: des dividendes malgré des résultats en berne

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Randstad annonce son intention de redistribuer environ 632 millions d'euros à ses actionnaires, dont 406 millions au titre du dividende ordinaire et 226 millions au titre d'un dividende exceptionnel.



Le groupe néerlandais de travail temporaire a pourtant vu son résultat net baisser d'un tiers à 624 millions d'euros en 2023, avec un EBITA sous-jacent en recul de 17% à 1,07 milliard pour des revenus en diminution de 8% à 25,4 milliards (-6% en organique).



'Les conditions macroéconomiques encore difficiles que nous avons connues au quatrième trimestre se sont traduites par de faibles activités d'embauches chez nos clients, des conditions qui se sont prolongées sur le début de 2024', indique Randstad.





Valeurs associées RANDSTAD Euronext Amsterdam -0.56%