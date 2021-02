Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Randstad : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 09/02/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Randstad gagne plus de 2% à Amsterdam, suite à la publication par le groupe de services en ressources humaines d'un BPA sous-jacent en baisse de 39% à 2,55 euros au titre de 2020, mais tout de même meilleur qu'attendu par le consensus. Le groupe néerlandais a vu sa marge d'EBITA sous-jacente se tasser de 1,3 point à 3,3%, pour des revenus en recul de 12% (en données brutes comme organiques) à un peu plus de 20,7 milliards d'euros, dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Randstad va proposer un dividende de 3,24 euros par action au titre de 2020, composé d'un dividende ordinaire de 1,62 euro, et d'un dividende extraordinaire d'un montant équivalent en lien avec l'annulation du dividende 2019 décidée en mars 2020.

Valeurs associées RANDSTAD Euronext Amsterdam +2.58%