La holding familiale Ramsbury Invest a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition de 1,35 million d'actions H&M supplémentaires, renforçant encore sa présence au capital de la chaîne suédoise d'habillement et suscitant de nouvelles spéculations quant à une éventuelle sortie du titre de l'OMXS30, l'indice phare de la Bourse de Stockholm.

L'opération s'est faite à un prix moyen pondéré de 16 euros par action, soit un total de plus de 247 millions de couronnes, au cours des trois dernières séances de Bourse.

Sur la base de plus de 1,6 milliard d'actions actuellement en circulation, ces actions additionnelles représentent environ 0,08% du capital total du groupe, ce qui vient grignoter d'autant le flottant disponible sur le marché.

Alors que la famille fondatrice Persson détenait 65,7% du capital à la fin du mois de novembre 2025, les rachats continus effectués par son véhicule d'investissement Ramsbury Invest ces derniers mois ont fait grimper ses parts à environ 69% du capital, ramenant le flottant réel sous la barre des 31%.

Or, depuis la réforme de la méthodologie du marché Nasdaq Stockholm entrée en vigueur en juillet 2025, la présence dans l'indice phare OMXS30 ne repose plus uniquement sur les volumes d'échanges, mais principalement sur la capitalisation boursière ajustée du flottant.

Dans la zone rouge

Pour rester dans l'indice de référence, un membre actuel doit impérativement figurer dans le top 35 des plus grosses capitalisations ajustées du flottant, tout en conservant une liquidité quotidienne moyenne d'au moins 50 millions de couronnes.

A ce titre, H&M occupe actuellement la 33ème place du classement, soit seulement deux places au-dessus du seuil d'élimination.

Si le confectionneur est assuré de conserver sa place lors du prochain rééquilibrage, qui sera effectif la semaine prochaine, H&M risque bien de passer sous le seuil des 35 premières capitalisations flottantes et d'être automatiquement exclu de l'OMXS30 si Ramsbury Invest devait poursuivre ses rachats de titres au même rythme, avec pour effet d'entraîner des ventes mécaniques de la part des fonds indiciels (ETF) répliquant l'indice scandinave.

Dans cette perspective, l'action H&M cédait 0,4% à moins de 183,5 couronnes ce vendredi. Le titre gagne 2,9% cette année, à comparer avec une hausse de 11,6% pour l'indice NASDAQ OMX Stockholm All-Share.