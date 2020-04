RAMSAY SANTE suspend l'objectif de croissance organique pour le nombre de patients pris en charge

(AOF) - Dans un contexte de crise du Covid-19, et compte-tenu de l'arrêt de toute activité médicale programmée à la demande des autorités sanitaires depuis mi-mars, l'objectif d'une croissance organique de plus de 1% du nombre de patients pris en charge pour l'exercice en cours est suspendu. C'est ce qu'a annoncé Ramsay Santé jeudi soir. Cependant, et malgré quelques mois de décalage, les perspectives financières et stratégiques liées à l'intégration de Capio demeurent les mêmes à long terme, au-delà des attentes initiales, a ajouté le groupe de cliniques et d'hôpitaux.

En outre, Ramsay Santé n'anticipe pas de risque de liquidité pouvant le mettre en défaut de règlement ou mettre en cause sa pérennité. Il travaille activement, en liaison avec les fédérations professionnelles des différents pays et les autorités compétentes, à la définition de plans de remédiation économiques pour faire face aux impacts de la crise sur les comptes de ses établissements.

