Ramsay Santé: résultat net part du Groupe de 59,6 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 2 037,7 millions d'euros, en croissance de 6,6 % en données publiées. Ajusté des variations de périmètre et à taux de change constant, le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre 2021 affiche une croissance de 7,0 %.



Le résultat opérationnel courant publié est en hausse de 17,3% à 149,1 millions d'euros (127,1 millions d'euros l'année dernière), soit une marge de 7,3 % (6,7 % l'année dernière).



Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 59,6 millions d'euros, soit 2,9 % du chiffre d'affaires (47,3 millions d'euros soit 2,5 % du chiffre d'affaires l'an dernier), bénéficiant de la hausse de l'activité et de l'amélioration globale des résultats.





