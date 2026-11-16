Ramsay Santé renouvelle son contrat d'administration

Dans la perspective de la cession prévue par Ramsay Health Care Limited (RHC) de sa participation de 52,79%, Ramsay Santé a dévoilé la future composition de son conseil d'administration. Cette évolution de gouvernance vise à accompagner la nouvelle phase de développement du groupe européen coté en bourse, qui s'apprête à bénéficier d'une assise actionnariale élargie.

Pour piloter cette transition, le conseil d'administration prévoit de nommer Frédéric Collet au poste de président indépendant. Parallèlement, la continuité de la direction générale sera assurée avec la proposition de nomination au conseil de l'actuel directeur général du groupe, Pascal Roché, aux côtés d'Alexandra Boleslawski, Virginie Banet, Alexandre de Palmas et Fredrik Reinfeldt en tant qu'administrateurs.

Cette gouvernance renouvelée a pour mission de soutenir le déploiement de la feuille de route à long terme "Connecting Care 2030", présentée lors de la Journée investisseurs de septembre 2026. Ce plan repose sur trois axes clés pour générer une croissance rentable et créer de la valeur durablement : l'intégration des parcours de soins, l'accélération de l'innovation et le renforcement de l'excellence opérationnelle.