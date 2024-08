Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ramsay Santé: refinancement d'un contrat de dette information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 07:47









(CercleFinance.com) - Ramsay Santé annonce avoir finalisé le processus 'Amend & Extend' de son contrat de dette senior de 1,65 milliard d'euros, dont 100 millions de revolving credit facility, 100 millions de crédit Capex et 1,45 milliard de 'Term Loan B' (TLB).



La transaction, prolongeant proactivement ses échéances de 2026-27 à 2029-31, a été soutenue par les prêteurs existants et un grand nombre de nouveaux investisseurs, ce qui a permis d'optimiser les conditions tarifaires du TLB pendant la syndication.



Le schéma RSE du TLB existant a été reconduit et mis à jour dans un document cadre spécifique, qui prévoit un ajustement de la marge (à la hausse ou à la baisse) sur la base de l'évaluation d'indicateurs clés de performance sociale ou environnementale.



Ce refinancement permettra à Ramsay Santé d'assurer à toutes ses parties prenantes un cadre de financement à long terme et de sécuriser davantage la mise en oeuvre des initiatives clés de son plan stratégique 'Yes We Care 2025'.





