Ramsay Santé: obtient le reprise de 11 centres de Cosem

(CercleFinance.com) - Ramsay Santé annonce la reprise, de 11 centres médicaux et dentaires Cosem. Le Tribunal de Commerce de Paris, a décidé après analyse des candidatures, d'attribuer à Ramsay Santé la reprise de ces centres.



L'offre de reprise de Ramsay Santé porte sur les centres Cosem existants à Paris, Evry, Caen, Orléans et Marseille, qui prennent en charge plus de 1 million de patients par an, en médecine générale et spécialisée, dentisterie, imagerie et laboratoire d'analyse.



' Le projet de redéploiement de ces centres doit permettre d'assurer la pérennité de ces structures sur toutes les spécialités présentes et de maintenir dans l'emploi tous les personnels de soins qui y exercent, soit près de 1000 professionnels dont 660 médecins ' indique le groupe.



' Forts de notre savoir-faire en matière de gestion de centres de santé pluridisciplinaires en France, mais aussi en Suède et au Danemark où notre Groupe opère 170 structures de ce type, nous sommes en mesure d'assurer la pérennité des centres Cosem dans l'objectif de garantir l'accès aux soins et le suivi personnalisé des patients qui y sont déjà pris en charge. ' a déclaré Pascal Roché, Directeur général du groupe Ramsay Santé.





Valeurs associées RAMSAY GENERALE 15.60 EUR Euronext Paris 0.00%