Ramsay Générale de Santé (Ramsay Santé) a annoncé l'approbation, par les actionnaires de son groupe parent australien Ramsay Health Care Limited (RHC), du projet de distribution de sa participation de 52,79% au capital du groupe français. Réunis en assemblées générales à Sydney, les actionnaires de RHC ont validé la réduction de capital nécessaire ainsi que le Scheme of Arrangement de droit australien encadrant l'opération.

La réalisation effective de cette distribution est prévue pour le 9 décembre 2026, sous réserve notamment de l'aval de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud lors d'une audience fixée au 27 novembre, suivie du dépôt de l'ordonnance auprès du régulateur australien (ASIC) le même jour. En parallèle de la mise en oeuvre de son plan stratégique Connecting Care 2030, Ramsay Santé prépare l'évolution de sa gouvernance : son assemblée générale mixte se prononcera le 4 décembre 2026 sur la nomination de six nouveaux administrateurs, dont les mandats prendront effet au jour de la distribution.