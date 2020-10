RAMSAY SANTE : le bénéfice net annuel atteint 13,4 millions d'euros

(AOF) - Ramsay Santé a publié mardi soir ses résultats au titre de son exercice 2019-2020 (clos fin juin). Ainsi, le groupe de cliniques et d'hôpitaux a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 13,4 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 63,4% sur un an. De son côté, l'excédent brut d'exploitation ressort à 546,8 millions d'euros (+65,3% sur un an), d'où il découle une marge de 14,6%. Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 10,1% à 3,75 milliards d'euros. A périmètre et taux de change constant, il a reculé de 6,2 %.

Globalement, Ramsay Santé évoque des " résultats résilients impactés par la crise Covid ". Il ajoute que le processus d'intégration de Capio est quasiment finalisé.

