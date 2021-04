RAMSAY SANTE : Laurence Pinot-Lacan est nommé Directrice Juridique

AOF - EN SAVOIR PLUS

Diplômée d'HEC, de la Harvard Law School et de l'université Paris I Sorbonne en droit des affaires et en droit international privé, Laurence Pinot-Lacan débute sa carrière au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, avant de rejoindre le bureau new-yorkais de Sullivan & Cromwell.

(AOF) - Ramsay Santé a annoncé vendredi dernier la nomination de Laurence Pinot-Lacan en qualité de Directrice Juridique Groupe et Secrétaire du Conseil d'Administration à compter du 1er mars 2021. Laurence Pinot-Lacan a intégré le Comité Exécutif du Groupe à cette même date et rapporte à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.

