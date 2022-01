Ramsay Santé : Jérôme Brice nommé Directeur Financier

(AOF) - Ramsay Santé annonce la nomination de Jérôme Brice (43 ans) en qualité de Directeur Financier Groupe à compter de ce lundi. Jérôme Brice intègre le Comité Exécutif du Groupe à cette même date et rapporte à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé. Jérôme Brice aura pour mission de diriger l’ensemble des activités financières de Ramsay Santé tant sur le plan de la stratégie que de la performance. Il sera également en charge de la trésorerie, de la relation avec les investisseurs, du contrôle de gestion et des audits financiers.

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Mines, Jérôme Brice débute sa carrière en 2004 au sein de la banque d'investissement américaine Merrill Lynch. En 2007, il rejoint le Groupe Valeo, équipementier automobile de premier plan, d'abord en tant que membre de l'équipe fusions-acquisitions puis comme Directeur des opérations stratégiques du groupe.

En 2012, il est nommé Directeur Financier du pôle en charge des systèmes de confort et d'aide à la conduite, qui génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec plus de 20 sites de production et de R&D à travers le monde.

Outre les finances, Jérôme Brice élargit peu à peu son rôle au développement et à l'intégration opérationnelle des acquisitions.

