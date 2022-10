Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramsay-Santé: hausse de 82% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Ramsay-Santé publie un résultat net part du groupe en hausse de 82% à 118,4 millions d'euros pour son exercice clos fin juin, avec une augmentation d'EBE de 2,3% à 658,4 millions, soit une marge de 15,3% (contre 16% l'année dernière).



Le chiffre d'affaires annuel s'est accru de 6,9% à 4,3 milliards d'euros (+6% en organique), avec une forte croissance de l'activité dans les trois pays nordiques en particulier pour les hospitalisations MCO, en hausse de 14% et hors Allemagne.



'La solide performance des pays nordiques permet une amélioration des résultats du groupe Ramsay Santé, malgré un contexte qui reste dégradé par une forte inflation, une pénurie de personnel soignant et la poursuite de la pandémie', indique le groupe.





