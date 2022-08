Ramsay Santé engrange un résultat net en forte hausse sur l'exercice 2022

(AOF) - Le cours de Ramsay Santé sur Euronext grappille 1,42% à 21,50 euros après la publication de ses résultats annuels provisoires à fin juin 2022. Malgré un contexte qui reste dégradé par une forte inflation, une pénurie de personnel soignant et la poursuite de la pandémie, le groupe de cliniques privées a enregistré un BPA de 1,07 euros supérieur à celui engrangé sur l'exercice 2021 (0,59 euro). Le résultat net part du groupe augmente de 65 à 118,4 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires est en hausse de 6,9% à 4,30 milliards d'euros, contre 4,02 milliards d'euros sur l'exercice 2021.

La marge d'Ebitda est en légère diminution à 15,3% - en IFRS16 - en 2022 contre 16% en 2021. Ces résultats sont le fruit d'une croissance organique soutenue et également d'acquisitions en Suède, Norvège et Danemark. Ainsi, les consultations dans les centres de soins primaires en Suède, y compris les téléconsultations, sont en hausse de 16%.

Durant l'année 2022, le nombre de centre de soins primaires s'est accru de 28% passant de 130 à 167. Le groupe a ouvert 5 centres de soins primaires en France et a investi dans 2 nouveaux robots chirurgicaux. Il a également développé des partenariats capitalistiques et opérationnels avec les start-up Resilience et NewCard. En janvier 2022, Ramsay Santé a lancé une plateforme digitale, Ramsay Services.

Le 20 avril 2022, Ramsay Générale de Santé avait indiqué prendre note du communiqué publié par Ramsay Health Care, son actionnaire de référence australien coté au Sydney Stock Exchange, confirmant qu'il avait reçu une offre indicative non-liante et conditionnelle de la part d'un consortium d'investisseurs financiers mené par KKR en vue de l'acquisition de 100% du capital de Ramsay Health Care Limited.

Le 25 août 2022, Ramsay Health Care Limited a publié un nouveau communiqué indiquant que le consortium poursuivait l'étude de cette opération et avait confirmé les termes de son offre indicative, laquelle demeure néanmoins encore soumise à certaines conditions, incluant notamment la finalisation d'audits relatifs à Ramsay Health Care Limited et l'accès à des informations non-publiques concernant Ramsay Générale de Santé, et que le conseil d'administration de Ramsay Générale de Santé a sollicité de la part du consortium des informations usuelles en la matière afin d'évaluer la demande qui lui a été faite d'accéder à ces informations non publiques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

