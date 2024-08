Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ramsay Santé: en perte nette sur l'exercice 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Ramsay Santé publie une perte nette part du groupe de 53,9 millions d'euros au titre de son exercice clos fin juin, contre un bénéfice net de 49,4 millions l'année dernière, en raison d'un résultat d'exploitation plus faible et d'un coût de la dette plus élevé.



L'EBITDA du groupe d'hospitalisation privée a diminué de 1,7% à 610,9 millions d'euros, impacté par des subventions significativement plus faibles que l'année précédente, une hausse des salaires, l'inflation des achats et des contraintes liées à la pénurie de personnel.



Son chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 6,5% à cinq milliards d'euros, soutenu par une croissance du volume d'activité dans toutes les zones géographiques (+7,5% à périmètre et taux de changes constants), en prenant en charge 12,6 millions de patients.





RAMSAY GENERALE 15,80 EUR Euronext Paris 0,00%