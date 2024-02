Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ramsay Santé: en chute après une perte nette semestrielle information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Ramsay Santé dévisse de 10% au lendemain de la publication d'une perte nette part du groupe de 17,3 millions d'euros pour son semestre clos fin décembre 2023, contre un bénéfice net de 43,9 millions sur la même période de l'année précédente.



Son EBITDA a diminué de 9% à 284,6 millions d'euros, sous l'effet de la baisse des subventions, de l'écart accru entre les augmentations tarifaires et l'inflation de sa base de coûts, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel.



Le chiffre d'affaires du groupe d'hospitalisation privée a par contre augmenté de 7,3% pour atteindre 2,37 milliards d'euros (+9,4% à périmètre constant), soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les acquisitions récentes.





Valeurs associées RAMSAY GENERALE Euronext Paris -11.17%