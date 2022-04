Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramsay Santé: confirme l'acquisition de GHP information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - Le 7 mars 2022, Ramsay Santé annonçait une offre publique recommandée en vue de l'acquisition de GHP Specialty Care AB, un fournisseur suédois de soins de santé spécialisés. A l'issue de la clôture de la période initiale d'acceptation de l'offre, Capio, la filiale suédoise de Ramsay, contrôle environ 96,6% des actions et des droits de vote de GHP.



Le règlement de l'offre commencera le 2 mai 2022 ou aux alentours de cette date. Capio a l'intention d'engager une procédure de retrait obligatoire conformément à la réglementation suédoise.



' Ce rapprochement permettra de consolider les positions du Groupe au bénéfice des patients en offrant une couverture supplémentaire à celle des activités déjà détenues. La complémentarité des deux structures devrait nous permettre de réaliser 6 millions d'euros de synergies à moyen terme ', déclare Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé.





Valeurs associées RAMSAY GENERALE Euronext Paris -0.42%