Ramsay Santé: baisse de 26% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Ramsay Santé publie un résultat net part du groupe en baisse de 26,3% à 43,9 millions d'euros pour son premier semestre 2022-23, avec une marge opérationnelle de 14,2% (contre 16,5% l'année dernière), 'reflétant l'environnement dégradé'.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,21 milliards d'euros, en hausse de 8,4% en données brutes. A périmètre et taux de change constants, le groupe d'hospitalisation privée revendique une croissance organique de l'activité de 4,8%.



Ramsay Santé a continué d'investir dans les initiatives mettant en oeuvre sa stratégie Yes We Care 2025, et anticipe une poursuite des investissements au second semestre de l'exercice en cours sur une tendance similaire à celle du premier.





