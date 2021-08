Ramsay Santé a multiplié son bénéfice annuel par près de 5

(AOF) - Ramsay Santé a publié mercredi soir ses résultats (provisoires) au titre de son exercice 2020-2021 (clos fin juin). Ainsi, le groupe de cliniques et d'hôpitaux a dévoilé un résultat net (part du groupe) de 65 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice de 13,4 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à 643,8 millions d'euros (+17,7% sur un an).

Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 7,4% à 4,02 milliards d'euros. Corrigé des changements de périmètre de consolidation et à taux de change constant, il est en hausse avec une croissance organique de 8,3%.

" Nos résultats financiers sont solides, avec une amélioration de la marge d'excédent brut d'exploitation qui atteint 16%, provenant d'une croissance organique solide, d'une intégration de Capio délivrant des synergies supérieures aux attentes et soutenue également par la prise en compte des subventions liées aux surcoûts Covid, dont certains ont été engagés lors de la première vague (mars-mai 2020) ", a commenté Pascal Roché, le directeur général de Ramsay Santé.

