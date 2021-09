Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramsay Santé : acquisition de WeCare Holding information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Ramsay Santé annonce l'acquisition de la société danoise WeCare Holding, opérateur de soins primaires et de recrutement temporaire de personnels de santé. Le chiffre d'affaires de cette société est de 30 millions d'euros. WeCare Holding comprend Alles Lægehus qui gère 32 cliniques de médecine générale dans tout le Danemark avec 114 000 patients ainsi qu'une agence de recrutement temporaire dans le domaine de la santé, qui opère dans les pays scandinaves. ' La stratégie de notre Groupe vise à développer une offre de soins primaires, complémentaire à l'activité hospitalière, pour proposer une prise en charge globale du patient à toutes les étapes de son parcours de soins. L'intégration de la société danoise WeCare est une réelle opportunité pour renforcer cette stratégie. ' déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.

Valeurs associées RAMSAY GENERALE Euronext Paris 0.00%