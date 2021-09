Ramsay Santé acquiert le danois WeCare Holding

AOF - EN SAVOIR PLUS

WeCare Holding est un opérateur de soins de santé qui comprend deux entités : Alles Lægehus, qui gère 32 cliniques de médecine générale dans tout le Danemark (18 au Jutland, 3 sur l'île de Fyn et 11 dans la région de Sjælland) et accueille 114 000 patients, ainsi qu'une agence de recrutement temporaire dans le domaine de la santé, qui opère dans les pays scandinaves.

(AOF) - Ramsay Santé, un spécialiste de l’offre globale de soins, a annoncé l’acquisition de la société danoise WeCare Holding, opérateur de soins primaires et de recrutement temporaire de personnels de santé, dont le chiffre d’affaires est de 30 millions d’euros. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe de renforcer son offre de soins primaires, en cohérence avec sa mission d' "être votre partenaire santé de confiance".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.