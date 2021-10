Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramsay : résultat net part du Groupe de 65 ME information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 4 022,6 millions d'euros, en croissance de 7,4 % en données publiées. Corrigé des changements de périmètre de consolidation et à taux de change constant, le chiffre d'affaires est en hausse avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 8,3%. Le résultat d'exploitation courant s'est élevé à 272,0 millions d'euros entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 (soit 6,8 % du chiffre d'affaires), en hausse de 47,3 % par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net part du Groupe atteint 65,0 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 13,4 millions d'euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

