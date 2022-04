Ramsay Générale de Santé pourrait passer sous la coupe de KKR

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La rumeur est confirmée. Un consortium d'investisseurs financiers mené par KKR a adressé une "offre indicative non-liante et conditionnelle" au groupe australien Ramsay Health Care Limited, actionnaire de référence de Ramsay Générale de Santé. Si cette opération devait être confirmée et présenter des conséquences pour les actionnaires de Ramsay Générale de Santé, dont Ramsay Health Care Limited détient indirectement 52,79% du capital, les actionnaires de Ramsay Générale de Santé en seraient informés le moment venu, indique ce matin le propriétaire de cliniques en France.

