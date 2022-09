Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramsay Générale de Santé: fin des discussions avec KKR information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 07:52









(CercleFinance.com) - Ramsay Générale de Santé a pris note du communiqué publié ce jour par Ramsay Health Care Limited, son actionnaire de référence australien, annonçant la fin des discussions entre Ramsay Health Care Limited et le consortium mené par KKR.



L'opération portait sur l'acquisition de 100% du capital de Ramsay Health Care Limited.







