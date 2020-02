Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ramsay-GdS : résultat net semestriel à l'équilibre Cercle Finance • 27/02/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Ramsay-Générale de Santé annonce au titre de son semestre clos fin décembre 2019 un résultat net part du groupe à l'équilibre selon les nouvelles normes IFRS, mais positif à 11,4 millions d'euros hors incidence IFRS 16. Publié sur base des nouvelles normes IFRS, l'EBE a plus que doublé (+121,7%) à 272,9 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 44,4% à 1.934,5 millions, et en progression de 3% à périmètre et taux de change constants. 'Dorénavant, la diversité et la complémentarité de nos métiers et de nos géographies en Europe nous rendent vraiment confiant dans l'avenir', affirme Pascal Roché, le directeur général du groupe d'hospitalisation privé.

Valeurs associées RAMSAY GENERALE Euronext Paris -0.51%