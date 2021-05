Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ralph Lauren : vente de la marque Club Monaco Cercle Finance • 13/05/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - Ralph Lauren a annoncé la vente de la marque Club Monaco à la société de capital-investissement Regent. La transaction devrait être conclue d'ici la fin juin. L'année dernière, Ralph Lauren a annoncé un plan de réalignement stratégique pour l'exercice 2021. La vente de Club Monaco à Regent est comprise dans cette évaluation du portefeuille du groupe. ' Nous sommes convaincus que Regent est le bon choix pour que Club Monaco réalise son plein potentiel, car ils seront en mesure de tirer parti de leur expertise stratégique et opérationnelle pour poursuivre la croissance de Club Monaco.' a déclaré Patrice Louvet, Directeur Général de Ralph Lauren.

