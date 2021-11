Ralph Lauren va reprendre son programme de rachat d’actions au deuxième semestre

(AOF) - A l’occasion de la publication de solides résultats trimestriels, Ralph Lauren s’est montré pus optimiste sur ses prévisions annuelles. Le groupe anticipe désormais une croissance de ses ventes comprise entre 34% et 36% à change constant pour son exercice fiscal 2022. En parallèle, la marge opérationnelle est toujours attendue entre 12% et 12,5%, contre 4,8% lors de l’exercice précédent. Par ailleurs, le groupe prévoit également de reprendre son programme de rachats d’actions lors du second semestre de son exercice fiscal 2022.

